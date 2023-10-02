新竹縣朱姓遊覽車司機因疫情引響，導致無班可上的他，索性與友人跑到五峰鄉上坪溪溪流行水區電魚，且此處是新竹縣政府公告禁止採補魚類區域，朱男一電就是10台斤，警方獲報後趕往現場，當場將3人及魚俱獲，並依朱男違反漁業法第60條第1項之非法採捕水產動物罪判，處拘役40天，易科罰金為4萬元。

新竹61歲的朱男在2020年3月底時，與2名友人攜帶電魚工具、竹簍共同前往，新竹縣政府公告禁止採補魚的五峰鄉上坪溪溪流行水區進行電魚，朱男先將工具連接電瓶、線圈後伸入溪水中釋放電力，待溪水中之魚類降低活動能力，再由另外2人將魚撈起放置於竹簍採補，3人共捕獲10台斤的魚。

警方接獲民眾舉報，循線前往鎖定朱男3嫌犯，當場將其逮捕，警方訊後將3人移送法辦，新竹地院法官審理後，認為朱男不思保育、合理利用水產資源，擅自到禁區使用電氣設備採捕水產動物，對自然生態環境造成危害，所為實屬不該。

新竹地檢署檢察官起初以緩起訴處分確定，但緩起訴期間朱男未依規定提供義務勞務，可見朱男犯後難見悔意，未知珍惜原緩起訴處分的寬典，緩起訴處分遭檢察官撤銷，朱男最後依漁業法非法採捕水產動物罪處拘役40日，易科罰金為4萬元，其餘兩名共犯則另為緩起訴處分。