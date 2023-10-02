芝加哥小熊的球季迎來苦澀的結局，上周末的例行賽大結算，小熊雖然打贏了釀酒人，但是另一頭的海盜未能幫他們擋下競爭對手馬林魚。大聯盟季後賽名單正式出爐，國聯3支分區冠軍勁旅勇士、道奇、釀酒人，加上3席外卡費城人、馬林魚、響尾蛇，也就是東區球隊佔去了3席，小熊所屬的中區僅有釀酒人晉級，小熊連3季無緣季後賽。

本季表現不佳的先發投手泰翁（Jameson Taillon）發文感嘆：「很難找到正確的字詞來形容這個感覺，但我很驕傲身為小熊的一員，感謝小熊球迷一整年的支持。你們大可以在我低潮的時候報以噓聲，但你們總是一直支持我。」

小熊的球迷是全聯盟有名的團結，他們明年球季還大有可為，除了大回春的貝林傑（Cody Bellinger）將成為自由球員，其餘幾位主力球員史旺森（Dansby Swanson）、哈普（Ian Happ）、鈴木誠也、霍納（Nico Hoerner）仍會留在小熊。國聯還有紅人、教士突破5成勝率但無緣季後賽。

美聯方面是金鶯、太空人、雙城搶得分區冠軍，光芒、遊騎兵、藍鳥取得外卡。遊騎兵在美聯西區稱雄很長的時間，無奈季末還是被太空人超車，畢竟美西競爭激烈，同區的水手88勝仍無緣季後賽可說是本季最嘔的球隊（雙城87勝就拿到中區冠軍）。洋基則是驚險保住5成勝率，總算沒有太丟臉。