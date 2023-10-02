香港有名男子於1日上午11時58分，在中山紀念公園的海濱長廊跳海，救援人員獲報後，雖成功救起男子，但他已陷入昏迷，而後由救護車緊急送醫搶救，仍宣告不治。據悉，男子疑似是因為電腦故障，導致舊相片無法修復，心情才會鬱鬱寡歡，決定跳海輕生。

據《中國報》報導，香港警方於1日中午12時接獲民眾報案，有名男子在中山紀念公園的海濱長廊跳海，隨後救援人員趕到現場，並派出蛙人搜救，在一番搜索後，終於在下午1時，尋獲26歲的林姓男子，但他已陷入昏迷，由救護車緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

當時曾有熱心路人將救生圈丟向海面，還有1名身穿黑色上衣的男子跳入海裡救人，但都沒有找到林男，事後男子的手部、腳部還因此受傷。

而林男的父母接獲噩耗後，立即到場了解狀況，隨後陪同兒子到醫院。據父親透露，兒子任職於教學助理，最近因為家中電腦故障，導致大學讀書時的舊相片及資料損壞，且經維修後部分資料仍無法修復，心情因此感到鬱鬱寡歡，父親也懷疑兒子是因為此事跳海輕生，但仍有待釐清。

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