藝人趙小僑曾是偶像女子團體「七朵花」的隊長，外型亮麗的她出演多部電視劇，認真敬業態度受觀眾青睞，2017年她嫁給演員劉亮佐，並誕下愛女「典典寶寶」與繼子劉子銓共同組成一家四口。最近就有粉絲發現，劉子銓終於對繼母改口喊媽，讓父親讓劉亮佐相當感動。

趙小僑因高齡的關係經歷相當艱辛的求子過程，甚至一度流產，在去年才誕下典典寶寶，全家對她相當呵護，妹控的劉子銓雖然希望再有一個妹妹，但心疼趙小僑的生產之苦，還一度說別讓她再經歷一次痛苦，「再有個妹妹最好，但弟弟就真的還好！」可見劉子銓與趙小僑感情深厚，不過劉子銓還是稱呼她為「小僑」。

趙小僑一家四口相當幸福美滿。(影片來源/趙小僑女人說 YT)

近日趙小僑在YouTube頻道「趙小僑女人說」曬出一家四口的影片，劉子銓升上大三，由他親自駕車載著爸媽和妹妹去學校影片中，劉子銓提及劉亮佐日前到大陸工作時，他和趙小僑一起照顧典典寶寶的心得，希望可減輕「媽媽」的麻煩：「媽媽如果需要什麼的話，她沒拿或沒做什麼，我就去幫她做」

聽到劉子銓自然改口叫出「媽媽」兩字，讓粉絲驚喜留言：「第一次聽銓叫媽媽，好感動」、「聽到銓銓叫喬媽媽真的很感人，典典超可愛的」。劉亮佐也親自回覆，「子銓幾個月前自己決定要叫小僑媽媽，我也很感動！」