【1】蘋果認了 i15過熱是軟體問題

今年9月蘋果發表iPhone 15後隨即掀起搶購熱潮，不料9月底開賣後不久便有大批用戶抱怨手機過熱。一名使用者在蘋果論壇上發文表示：「我今天剛拿到iPhone 15 Pro Max，但手機太燙害我無法拿太久。」

【2】台積衝先進製程 供應鏈沾光

台積電3奈米先進製程在主要客戶加持下，明年接單及出貨樂觀，台積3奈米製程相關供應鏈明年營運也將受惠，其中包括家登極紫外光光罩盒、鑽石碟中砂、半導體靶材光洋科、晶圓真空吸盤的意德士及濾能等，2024年營運都將可望受惠拉抬。

【3】輝達B100瞄準3奈米 神山吃補

AI今年表現爆紅，國際大廠無不加緊速度推出新品大搶市占，輝達（Nvidia）繼推出採用台積電7奈米與5奈米家族製程（接近4奈米）的A100、H100後，計畫2024年下半年推出下世代B100 GPU，據了解，B100將採用台積電3奈米製程與Chiplet設計架構，直球對決AMD的MI300，顯見台積電先進製程與先進封裝技術產能仍將因此受惠。

【4】低軌衛星 中華電大突破

中華電信挺進低軌道衛星布局，再傳重大突破！中華電信傳與國際低軌衛星業者OneWeb合作，在台發展低軌道衛星業務。原本最有機會合作的Starlink，因堅持外資身份在台取得衛星執照，與中華電信合作暫卡關。

【5】15檔法人按讚股 節後衝鋒

台股經歷近兩周回檔後，低接買盤進駐，助攻大盤止穩走揚，專家指出，選舉行情蓄勢待發，第四季又是全年最容易上漲的季度，部分個股沉潛後已出現復甦跡象，中秋前夕隨嫦娥一同「奔月」，大亞（1609）、誠美材（4960）、中興電（1513）等15檔上周股價重返月線、KD指標正向且法人力挺股，波段行情可期。