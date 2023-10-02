近日有網友在網路上發文，表示自己購買的蛋品呈「黑綠色」，不過農業部則隨即以「假消息」向警方報案，警方也隨即逮補該名網友，引發各界議論。國民黨總統參選人侯友宜昨(1日)在臉書點名5機關，批政府機關不能變綠營打手，「承諾上任之後一定全部砍掉重練」。此話一出，引發網友熱烈討論，有人留言「這就對了」，獲得近500個按讚，回響熱烈。

侯友宜發文表示若當選總統，點名NCC 、監察院 、中選會、 促轉會、 大法官，指民進黨執政以來，NCC變成警總，促轉會形同東廠，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事。這些政府機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。他承諾，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義的政府。

此文一出，立即引發網友在《yahoo》相關新聞報導底下大讚，有超過500則留言，網友一面倒表示「沒錯，一定要把這些地方砍掉重練，包含數位發展部」、「數位東廠部也麻煩撤除」、「台灣的言論自由可以還給我們嗎」、「這樣才投的下去」、「對，就是那個ncc最糟糕」。