數千名跑者這個週末齊聚烏克蘭首都基輔（Kyiv），準備參加當地自俄羅斯2022年2月全面入侵以來的首場全程馬拉松。
法新社報導，去年的馬拉松和其他數十場活動都因戰事而取消，但隨著居民在頻繁空襲中尋求正常生活下，部分活動已恢復舉辦。
32歲跑者伏拉達（Vlada）在準備這次長跑時說：「你必須試著讓日子好過些，無論什麼方法都行。」她說：「如果運動能減輕焦慮或其他日常艱難之處，那當然就去做囉。」
主辦單位說，今年的活動吸引超過5000人參與，所得半數將用來替軍隊購置裝備。
基輔準備辦全馬之際，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）上個星期剛警告，俄羅斯已再度開始對烏國能源基礎建設發動體制性空襲。
去年冬季期間，俄國部隊一再攻擊烏克蘭能源網絡，導致首都在內的數百萬人沒有電力、暖氣和水源可用。（譯者：蔡佳敏）1121002
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