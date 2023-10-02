現場火光、濃煙竄天。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區2日凌晨3點多發生塑膠工廠火警，大量濃煙竄出，火勢猛烈，消防局緊急派出後壁、白河等消防分隊趕至灌救，所幸沒有人員受傷受困，火勢也在清晨接近6點撲滅。

台南市消防局於今天凌晨3點33分，接獲後壁區菁寮里一處塑膠工廠起火，後壁消防分隊到達現場時，火勢猛烈持續延燒，消防局持續增派人、車到場灌救。

現場為鐵皮鋼構建築物，據消防人員研判，起火處為第三面機台，燃燒面積初估60平方公尺，這次總計出動24車44人，火勢於清晨5點獲得控制。