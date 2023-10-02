擁有「世界第一裸秀」之稱的瘋馬秀（Crazy Horse）是許多人到巴黎旅遊會想朝聖的行程，而近日瘋馬秀邀請人氣女團BLACKPINK成員Lisa演出引發兩派網友論戰；對此，網友好奇發問「如果跳瘋馬秀的換成是台灣藝人，台灣網友是否會像韓國網友一樣崩潰？」

一名網友日前在Dcard上以「如果跳瘋馬秀的換成是台灣藝人」為題發文，他提到，瘋馬秀過去是有錢人為了娛樂而去看的秀，充滿物化女性的意味，且還能上台和瘋馬女郎互動「畢竟商業的東西管你是名人還是素人，有流量就能賺」。

網友好奇發問「如果跳瘋馬秀的換成是台灣藝人」。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後，許多網友認為台灣藝人不可能會去跳瘋馬秀，且「台灣籍的有名到有機會被邀的只會有子瑜，但她不可能答應」更有人直言「要看是誰去，如果是天后等級的，會像Lisa一樣掀起劇烈正反方吵架，如果不是天后等級的，根本想去也沒資格去」。

事實上，瘋馬秀是由前衛藝術家貝赫納迪（Alain Bernardin）所創辦，該表演特色是將女性身體、燈光與歌舞結合的表演，因此當Lisa宣布出演時，才會引發如此大的爭議，而瘋馬秀品牌經理曾對於邀請Lisa演出的消息表示：「邀請Lisa在舞臺上表演，是希望能夠吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我認為，當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度」。