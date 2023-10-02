前台北市大同警分局，寧夏派出所長葉育忻被控與台版柬埔寨首腦「藍道」杜承哲勾結遭起訴，大同分局長吳在堂連帶記兩小過。北市警督察室調查後認定，吳在堂於案發時任職未滿4月，應依規定免除懲處，並追究其餘監督不周人員之責任，前任分局長高鎮文須負考監責任，記兩小過。

回顧「台版柬埔寨案件」，新北市警方查出前台北市警察局，寧夏派出所長葉育忻與「藍道」聯繫已逾1年，期間曾多次提供情資，同時向詐團解析偵辦手法，藉此提醒他們從中規避，共計收受詐團現金200萬、一輛賓士GLC休旅車、泰達幣109萬等酬謝。

2023年5月3日，士林地檢署指揮警方搜索約談，歷經3小時偵訊，檢方認定葉育忻涉犯貪瀆，訊後將其逮捕歸案，依違反《貪汙治罪條例》向法院聲請羈押禁見。

大同分局長吳在堂。（圖 / 中時資料照）

台北市警隨後召開記者會，指葉育忻與詐欺集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之機密及違反個人資料保護法，罪嫌重大，敗壞官箴，依警察人員人事條例第 31 條等規定，決議將葉育忻記兩大過免職。另，至於時任大同分局長吳在堂則記過兩次，並從嚴追究其他考核監督不周人員之責任。

台北市警局督察室調查後認為，依警察人員獎懲標準第9條規定，對於考核監督對象中有發生違法或品德操守上之違紀行為，依違法犯紀者懲處分種類、考核監督時程查究考核監督不周責任，應審酌「課責性」、「職務之關聯性」，以避免衍生過度非難並達惕厲之效。

因此督察室認定，吳在堂於今年1月18日調任大同分局，距離案發時間，考監仍未滿四月，理應免除懲處。