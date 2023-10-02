中秋三天連假結束後首開盤，台股今（2日）以16382.96點開出，上漲超過130點，蘋果官方出面澄清iPhone 15過熱問題是iOS 17系統的問題，此說法還台積電公道，並非3奈米製程出包，台積電股價受激勵上漲7元，觸及530元。

iPhone 15 Pro系列出現容易過熱的狀況，引發市場揣測是台積電3奈米製程的問題，不過上周末，蘋果出面表示，主要是iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式所造成，將透過更新iOS 17解決相關問題，而且不會降低效能。

台股上周四漲43.38點，收在16353.74點，成交值為2540.02億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超62.60億。自營商賣超18.11億，投信買超32.80億，外資及陸資賣超77.29億。

美股四大指數仍疲軟，上周五收盤漲跌互見，道瓊下跌158.80點（或0.47%）至33507.50點，那斯達克指數上漲18.02點（或0.14%）至13219.32點，標普500指數下跌11.65點（或0.27%）至4288.05點，費城半導體指數漲13.30點（或0.39%）至3434.29點。