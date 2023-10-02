知名作家李昂日前在臉書發文討論年輕人沒有禮讓博愛座，讓捷運禮儀、博愛座等議題再掀起話題。女星張本渝就發文透露，搭捷運遇到一個女子沒有跟著隊伍排隊，看到車門開就插進隊伍，張本渝伸手擋了她，並告知：「小姐，請你排隊」，但對方像是沒聽到繼續往車廂走。

張本渝昨（1日）在限時動態透露，搭捷運時看到一個女子沒有進排隊的隊伍，原以為對方是在等朋友，沒多久後該女子又離排隊的隊伍更近了，張本渝就有個直覺：「她沒有要排隊」，結果捷運進站後，對方果然插進隊伍，張本渝立刻伸出手擋住她，並告知：「小姐，請你排隊」，但對方像是沒聽到，繼續往車廂走。

張本渝限時動態全文。（圖／張本渝Instagram）

後來，女子坐1站就下車了，張本渝傻眼說：「原來...她覺得自己只做一站就下車，所以可以不用排隊」，她拍下當時的捷運車廂照，並語重心長地說：「小姐啊～如果每個人都像你一樣，台灣的捷運就不會變成值得我們驕傲的捷運了」。