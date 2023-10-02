上班請改道！國道1號北向36.7K，新北泰山路段今（2日）上午8時35分許發生一起自小客車與小貨車追撞事故。據了解，該事故佔用中外線車道，現場車流回堵約5km，林口至泰山段時速低於30公里，提醒用路者小心駕駛。

上班族注意！國3北向鶯歌段「7車連環撞」 車流回堵5K紫爆
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