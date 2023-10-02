上班族哀號！國1北向泰山段「1大1小車追撞」 車流回堵5公里 08:552023/10/02 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北向36.7K，新北泰山路段今上午8時35分許發生一起自小客車與小貨車追撞事故。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請改道！國道1號北向36.7K，新北泰山路段今（2日）上午8時35分許發生一起自小客車與小貨車追撞事故。據了解，該事故佔用中外線車道，現場車流回堵約5km，林口至泰山段時速低於30公里，提醒用路者小心駕駛。 上班族注意！國3北向鶯歌段「7車連環撞」 車流回堵5K紫爆 國一北326公里仁德段火燒車 8歲女童輕微嗆傷送醫 肇事者跑了！國3龍潭北上「水泥包掉落害大回堵」 警追肇逃貨車 #新北泰山路 #林口 #國道1號 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮女大生騎車「鬼切左轉」 男騎士頭部重傷一度陷昏迷 13:542023/10/01 社會 新北咖啡館家數全台排第3 精粹時光咖啡農創市集10／6登場 12:502023/10/01 生活 石門8人遭蜂螫 捕蜂達人出動抓兇手疑似是「牠」 16:222023/10/01 社會 國3樹林路段7車連環撞！1女噴飛路面慘死 3人受傷送醫 08:332023/09/30 社會 家人出遊獨留他與哥哥卻遇火警！三重國一男這動作救了他自己 10:412023/10/01 社會 雙十連假！慕軒飯店住房送精釀啤酒 和逸飯店雙館房間免費升等 19:092023/10/01 生活 25歲無照男被逮竟咬警小腿！怒飆三字經還搬救兵嗆：「打給我爸」 15:152023/10/01 社會 博弈獲利誘人投注 男簽本票擔保騙3萬 判刑1年6月 05:002023/10/02 社會 2023台灣設計展在新北 E區「城市再造」○起11大類友善城市生活美學 09:002023/10/01 生活 停等紅燈被撞倒 騎士抄安全帽狂搥小黃運將 14:082023/09/30 社會 超車打滑畫面曝！北宜公路騎士翻滾多圈 跌落茶園 19:402023/09/30 社會 基隆貨櫃車轉彎險「壓扁」小黃 運將乘客嚇壞獲救 15:392023/09/30 社會 爽吃89元牛丼飯沒錢付 他吃霸王餐瞎掰愛心餐 00:162023/10/01 社會 許信良弟嘆台灣變北韓！男買到臭蛋po網被深夜約談 他批：獨裁才如此 14:242023/10/01 政治 杭州亞運》黃筱雯與獎牌擦身落淚 教練劉宗泰指出落敗原因 17:292023/09/30 體育 只差100公尺就到家！ 7旬婦人走路外出遭車撞亡 13:042023/10/01 社會 中秋卡拉OK歡唱變酒後大亂鬥 5男濺血送醫也法辦 12:242023/10/01 社會 國一北326公里仁德段火燒車 8歲女童輕微嗆傷送醫 09:402023/10/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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