上班請改道！國道1號北向36.7K，新北泰山路段今（2日）上午8時35分許發生一起自小客車與小貨車追撞事故。據了解，該事故佔用中外線車道，現場車流回堵約5km，林口至泰山段時速低於30公里，提醒用路者小心駕駛。