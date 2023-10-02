中颱小犬目前在菲律賓呂宋島東方海面，氣象署表示，小犬接近台灣時達中颱顛峰強度，預計明天清晨發海警、傍晚發陸警機率最高，周三、四影響最大。是否有機會放颱風假，預報員劉沛滕表示，屆時會有風雨預報資料供各縣市政府參考，但花蓮、台東首當其衝，雨勢最大。也就是說，周三、四花東放颱風假的機率高。

中颱小犬凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方860公里海面上，向西北西前進，氣象署預報員劉沛滕表示，預計明天（3日）清晨至上午發布海上颱風警報，陸上颱風警報傍晚發布的機率最高，明受颱風外圍環流影響，加上是東北季風環境，大台北、基隆北海岸、宜蘭轉雨，周二下半天花蓮、台東也開始有雨。

劉沛滕說，周三、四（4、5日）是颱風影響最大的時候，預估可能從恆春登陸或擦過去，但路徑也可能再偏北或偏南。降雨方面，周三、四東半部、大台北山區、基隆北海岸及恆春半島雨勢最大，可能達豪雨等級，尤其花東可能有豪雨以上降雨，北部、南部及中部山區也有雨。

是否會放颱風假？劉沛滕說，海陸警發布後會有「風雨預報」資料，供各縣市政府參考，但小犬颱風對花東威脅最大，要慎防颱風風雨。目前小犬持續增強，周二接近台灣的過程中，可能接近中颱上限，不過近台時受東北風及碰到台灣地形影響，會逐漸減弱。周五、六（6、7日）颱風通過台灣南邊，全台雨勢減緩。