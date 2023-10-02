內政部國慶籌備委員會日前公布國慶主視覺，但雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引發爭議。對此，前總統馬英九今一早以12萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，認為若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為這樣繞彎、偷渡的「台灣」路線背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此他決定拒絕出席今年的國慶大會。

馬英九今（2）日在臉書發文表示，過去40年來，不論是在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，他每年都會參加國慶大會，因為他熱愛中華民國，熱愛臺灣這個家園，全心支持中華民國憲法為家園帶來的和平與穩定，「我以參加中華民國國慶大會為榮」。

馬英九怒問，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「臺灣國慶日」，但我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？

馬英九痛批，蔡英文政府刻意把「臺灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日，這是不折不扣的「臺獨」路線。這樣的做法，既不遵守中華民國憲法，違反了蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害臺海安全，對國人來說，也是極其不利、不負責任的做法。

馬英九指出，政府過去從未使用「Taiwan National Day」這個英文名稱，憲法和政府文書都沒有變更國名，國慶大會就應該要繼續使用「中華民國國慶日」（Republic of China National Day）才對。他質疑，使用「臺灣國慶日」，除了偷渡臺獨，有任何實質意義嗎？也感嘆，蔡英文在任內最後一次的國慶大會，依然做出傷害中華民國的事，讓人非常痛心。

馬英九提到，他去年曾公開呼籲蔡英文與籌辦國慶大會的立法院游錫堃院長，不要再以「Taiwan National Day」作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我。而既然苦勸無效，他認為若再出席「臺灣國慶日」典禮，形同為偷渡的「臺獨」路線背書，坐視民進黨政府危害臺灣安全、傷害中華民國，因此他決定，拒絕出席今年的國慶大會。

馬英九強調，他也要呼籲每一位熱愛中華民國、在意台灣安全的朋友，要拒絕這樣錯誤的「台獨」路線，要用選票，在明年一月的總統選舉，下架這個違反中華民國憲法、無視臺灣人民安全的政府，重新贏回中華民國。讓我們明年十月，一起在總統府前，慶祝「中華民國」國慶。