O'Neil Global Advisors投資組合經理Charles Harris在《Investor's Business Daily》節目上表示，他仍然看好特斯拉股票，因為該電動車大廠在AI及AI使用方面取得重大進展。

Harris提到特斯拉執行長馬斯克8月在X上播出的自動駕駛測試，在展示中，該車輛能利用其訓練判定道路上的情況，並做出相應的反應「馬斯克說沒有人告訴汽車什麼是減速丘，它只是從影片訓練中學習到這就是減速丘的樣子，以及正確的做法是減速」。

Harris認為特斯拉股票有上漲空間，因為能使用相同的技術來製造更聰明的機器人，「如果你能訓練汽車去駕駛，那麼你就可以訓練機器人為你吸地板、洗碗、煎鬆餅，做任何事」。

據報導，在最近的展示中，特斯拉機器人使用某版本的AI技術以顏色分類樂高積木。

他表示自己是一個波段交易者，而以蘋果為例，他從未想過蘋果會變成現在這樣，「我認為特斯拉股票也具有同樣的潛力」。

但他也承認要堅定不移地抱住特斯拉股票並不容易，「我的融資帳戶在2022年大幅減少」，「我認為重點在於，如果你為了長期長期走勢而想持有一檔股票，那就不要用融資來做，因為你永遠不知道會發生什麼事」。

Harris表示，目前他尚未對特斯拉股票採取任何行動，「我仍然持有大量的特斯拉部位，但我不會交易，我就是抱著」。