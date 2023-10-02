華為旗艦新機Mate 60 Pro的處理器晶片，採用中芯國際的7奈米製程，象徵大陸晶片業已經找到美國科技封鎖的突破點。近日更讓網友們震驚的是，Mate 60 Pro軟體版本更新至121版後，系統卻顯示華為使用的晶片製程跟著提升至5奈米，由於此事太過離奇，遭不少網友反串諷刺，直呼華為創造奇蹟。

香港科技網站HKEPC在推特（現名為X）上表示，121 版本系統更新後，最大亮點是麒麟9000S SoC晶片的製程被軟體升級了，由原來的7奈米升級成更先進的5奈米製程，大陸不少直播主正大肆宣傳此事，更表示升級5奈米後，系統變得更順暢。

此外，HKEPC也提到華為Mate 60 Pro是一款神奇的手機，起初規格是7奈米、8核心，軟體升級至116版本時，竟然變成7奈米、12核心，現在121版本推出後，更直接升級至5奈米製程，「實在太驚人了。」

話題引起網友們高度關注，許多人笑稱這是「百年一遇的奇蹟」反串諷刺華韋的操作，網友們直言，「人工智能晶片！太強了我的國」、「華為果然是遙遙領先啊」、「遙遙領先不是說假的」、「下次升級可以直接升級到3奈米」、「持續升級到1奈米。」