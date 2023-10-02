一名19歲的女大生表示，上大學後不時聽到周遭的人分享性經驗、約炮等話題，讓性格保守的她非常不能接受，認為把私密事掛在嘴邊炫耀，根本是降低自己格調，感嘆這個社會愈來愈開放，貼文上線引發熱議，多數人認同她的看法，直呼「像妳這樣才是正常的，是現在風氣太敗壞。」

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》指出，進大學後經常聽到同學炫耀性經驗，如「跟幾個人做過」、「交往做愛很正常」、「上次約炮遇到不錯的對象」等，讓她聽了直搖頭「這不就顯得自己是喜歡追求新鮮的人嗎？拿這類事當作炫耀，根本是降低自己格調。」

原PO表示，她的生活圈很單純，國高中認識到現在的好姐妹也都不是會約炮的人，自己也不接受約炮和婚前性行為，所以上大學聽到這類事情，讓她非常衝擊，同時她也知道這是個人選擇，「不知道有沒有人跟我有一樣的想法，這個社會真的愈來愈開放了吧！」

網友一致認同她的看法，「我也不接受婚前試車，像我可能也是稀有動物，30歲才發生第一次」、「妳的想法才是正確的，現在社會都打著自由開放的名義，做些毫無道德底線的事」、「妳三觀很正確，是好女孩，只能說嘴巴是長在別人身上、身體是別人的，我們也管不了」、「像妳這樣才是正常的，是現在風氣太敗壞」。