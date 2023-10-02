公鹿隊半道殺出搶走拓荒者明星控衛利拉德（Damian Lillard），同時把主力後衛哈勒戴（Jrue Holiday）送去拓荒者。東區另一支勁旅「綠衫軍」塞爾提克趁機出手，又從拓荒者手裡換來了哈勒戴！換言之被公鹿送出的哈勒戴，輾轉到了塞爾提克陣中，兩隊也是可能在季後賽交鋒的勁旅。

哈勒戴因為只剩下最後一季合約，又傳言不肯與公鹿提前續約，導致當家球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）的去留添加變數，因為字母哥總是想要爭冠的。現在公鹿拿到後場猛將利拉德，當然就不需要哈勒戴了，但他們肯定不希望哈勒戴跑回東區球隊。

不料在重磅交易的前日，哈勒戴向當地媒體Milwaukee Journal Sentinel表態想要生涯終老於公鹿，「我很樂意續約，甚至在我摘冠之前我就想永遠留在公鹿，我不想為其他球隊效力。」隔天哈勒戴被賣去拓荒者，再過4天又被賣到塞爾提克。

為了迎接哈勒戴，塞爾提克送出後衛布羅格登（Malcolm Brogdon）、中鋒威廉斯（Robert Williams III）以及2024年、2029年首輪籤。拓荒者在這兩波交易獲得太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）、塞隊布羅格登、威廉斯，3支首輪籤，2支首輪籤交換權。