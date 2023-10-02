前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密，質疑立委出席機密會議時未簽保密協議，民進黨立委林岱樺2日提出臨時提案，明定「不切結保密協定，不得出席秘密會議」，以最嚴格的標準，要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺指出，有鑒於近日國產潛艦引發的立委保密議題，她將本於立委職責，提出修正建議，表示將提案「不切結保密協定，不得出席秘密會議」。她說，台灣是海島國家，國產潛艦的國造計畫，更是重中之重，此重要時刻卻爆出，有立委涉及國防的保密議題，她認為必須以最嚴格的標準，要求國會議員對國家的高度忠誠。

林岱樺提案規定，為保障國家安全，擬就立法院議事規則第五十條增列，出席本院各項秘密會議之的法委員、列席人員及本院員工，均須切結保密協議，拒絕切結者，不得出席本院各項秘密會議。

她最後表示，期盼朝野立委基於台灣優先，共同捍衛國家安全，尤其高雄市是國艦國造的重要基地，不容有心人士破壞國防戰略產業。