哪些立委選區版圖有望翻轉？

2024總統、立委大選進入倒數100天，全台各選區藍綠白參選人就位，進入選戰攻防階段，其中有十區備受網友關注。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，此次上榜的選區皆為泛藍泛綠大亂鬥區，大部分地區藍綠有機會翻轉席次，所以被網友廣泛討論。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十個「擁有3位以上黨籍人士參選總聲量」的十大激戰選區，你家選區有上榜嗎？

No.10 高雄市第三選區（楠梓、左營區）

高雄市八席立委全是民進黨籍，不過高雄市第三選區（左營、楠梓）代表國民黨參選的李眉蓁，以四連霸議員之姿，加上選過高雄市長具有知名度，以及父親李榮宗在地方實力雄厚，肩負2024年南台灣綠色板塊為藍軍扳回第一席的重責大任。

該選區民進黨現任立委劉世芳退選，交棒給三連霸議員李柏毅，李柏毅坦承，劉世芳無預警宣布退選立委當天，他就向委員表明要代為守住這一席。而台灣麻將最大黨主席郭璽也參戰，他於海軍服役逾20年，與高雄左營尤其海軍淵源極深。郭璽呼籲「改變顏色」並強調其虔誠基督徒的信念，懇請高雄左楠選民支持。對此，有網友表示，「台灣需要懂國防的專家」、「郭博士加油」。

No.9 宜蘭市選區

宜蘭市選區民進黨現任立委陳歐珀因涉入im.B吸金案退選，該區成了兵家必爭之地，不僅台灣基進前羅東鎮民代表林意評參戰，民眾黨現任不分區立委陳琬惠投入選戰，民進黨以及國民黨皆派出在地議員（陳俊宇、黃琤婷）參戰。

黃琤婷2022年極力為身陷貪污官司的宜蘭縣長林姿妙發言辯護，被視為林姿妙的嫡系子弟兵、國民黨宜蘭政壇的明日之星。而陳俊宇雖是宜蘭黨部主委，但綠營人士透露，陳俊宇過去選舉時與不少地方要角種下心結，即便這次獲前代理縣長陳金德力挺，但多數基層還是不買單。民眾黨縣黨部主委李偉華分析，陳琬惠2022年選過宜蘭縣長，她也是藍綠白3位參選人中，唯一有過全縣大選經驗的人，擁有全盤選戰經驗，也是唯一擁有國會問政經驗的參選人。

No.8台北市第八選區（文山、中正區）

2024年台北市第八選區將由國民黨五連霸立委賴士葆，對上民進黨議員王閔生以及民眾黨現任不分區立委、教授張其祿。外界關注王閔生是否有機會搶下席次，這取決於張其祿能搶下賴士葆多少的泛藍選票。有網友認為，「對決賴士葆是硬仗，其祿委員是位好立委」。

王閔生曾任民進黨發言人、青年部主任。2014年首度投入議員選舉即勝選，並於2018年和2022年連任成功。張其祿久居高雄卻選擇投入文山、中正區立委選舉，他指出，民眾黨的選民結構主要為年輕人、高知識份子。文山區幾乎有一半的人口跟軍公教有關係，加上民眾黨在文山區也有一席議員，因此才選擇此區域。

No.7 台北市第五選區（中正、萬華區）

由於台北市第五選區（中正、萬華區）無黨籍現任立委林昶佐宣布不競選連任，該區成了兵家必爭之地，除了作家于美人加入戰局，民進黨以及國民黨皆派出在地議員（吳沛憶、鍾小平）參戰。但參與初選的國民黨議員應曉薇卻對結果有所質疑，在報備參選不成後更憤而辭去黨職，批評黨背棄選民，讓藍營在該區整合添變數。

雖然于美人以無黨籍參選，但她過往曾任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人加上民眾黨黃珊珊力挺，到此區參戰後話題不斷，近三個月她諷刺立委賴品妤「推倒妳的是民進黨」，以及針對農業部長陳吉仲要告議員徐巧芯，于美人酸 「大人不滿被監督，大可辭官回去教書」，引起網友熱議，「罵得好」、「美人姐加油」。

No.6 台中第一選區（大甲、大安等區）

民眾黨提名前立委蔡壁如參選台中市第一選區，對上民進黨現任立委、立法院副院長蔡其昌，而國民黨至今遲未提出人，外界關注是否藍白合。侯競辦發言人柳采葳7月受訪時指出，她之前聽到的是要禮讓，記得好像已經滿確定的。具有國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘，遲未獲得黨中央正式提名，恐將以無黨籍參選，而劉燈鐘8月在選區內掛起數十面競選看板，強調「絕對參選到底」。

蔡壁如近三個月共累積3.2萬筆聲量，位居三人之冠。他多次針對時事議題（進口蛋、高虹安）表達看法，加上選立委勤跑基層，引起網友討論，「民眾黨現在要挑戰國民黨或民進黨，幾乎等於跨級打boss」、「做夢比較快啦」。

No.5 新北第八選區（中和區）

新北市中和區選民結構藍大於綠，藍營議員常態性過半，但過去兩屆立委卻由民進黨江永昌當選，此次江永昌不連任，牽動藍綠布局。國民黨派前立委張慶忠兒子、中和區黨部主委張智倫出戰，民進黨則是推出學運世代吳崢，民眾黨也沒缺席，提不分區立委邱臣遠參戰。

張智倫家族在中和扎根深，擁有在地實力，而吳崢以及邱臣遠則是在空戰上較為出色，尤其吳崢近三個月共累積3.8萬筆聲量，位居三人之冠。吳崢揭弊獲得不少網路聲量，直指高虹安與建商疑有對價關係，引起網友討論，「官商利益關係，各大黨還會少嗎？」、「吳崢不是新竹市議員阿」。

No.4 新竹市選區

2024年新竹市選區現任國民黨立委鄭正鈐力拚連任，民眾黨推出柯文哲妹妹柯美蘭參戰，民進黨則派出陽明交大特聘教授林志潔以及時代力量現任不分區立委邱顯智轉戰該選區。鄭正鈐當過五屆新竹市議員，擁有豐富的在地服務經驗，2016年首度征戰立委輸給時任民進黨參選人柯建銘，2020年再戰立委終於成功當選。新竹市一直是柯建銘勢力的大本營，林志潔的出線，被視為獲得柯建銘的力挺。雖然她是政治素人，但有學歷與形象上的優勢。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民指出，新竹市四腳督大亂鬥，泛藍泛綠分裂，柯美蘭會不會因為柯文哲妹妹的身份，吸引年輕、中間選民，害鄭正鈐落馬也不一定。

No.3 台北市第一選區（士林、北投區）

2024年台北市第一選區由民進黨現任立委吳思瑤力拚三連霸，對上國民黨議員張斯綱與新黨議員侯漢廷，引發網友討論泛藍分裂問題，「吳思瑤躺著選」、「保送吳思瑤」。

對此，侯漢廷表示，「不會分裂，投給他即可，藍營基本上都會投他，比戰鬥力、地方服務、問政成績等，有自信是最具戰鬥力、最能打擊民進黨的年輕男議員。」而張斯綱說，黨中央和台北市黨部會與侯漢廷溝通，也希望國民黨加快速度，畢竟身為參選人若私下溝通，外界會認為搓圓仔湯，且溝通過程可能會產生誤解，應由黨內溝通。

No.2 新竹縣第二選區（竹東、寶山等地）

2024年新竹縣第二選區國民黨現任立委林思銘，是新竹在地五連霸議員，面對時代力量立委王婉諭由不分區轉戰該選區，以及政治素人、民進黨陽明交大助理教授曾聖凱，林思銘有望成功連任嗎？東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，林思銘在2024選舉具有優勢，不僅是因為泛綠陣營分裂，他在立法院問政表現不錯，在地實力雄厚。

三人之中以王婉諭的聲量最高，她於716「公平正義救台灣」凱道遊行致詞時批評，「民眾黨總統參選人柯文哲跟牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力？跟魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠！」獲得廣大網友討論，「被邊緣化，出來刷存在感的」、「第三勢力加油」。

No.1 台北市第四選區（內湖、南港區）

2024年台北市第四選區（港湖區）立委選舉三姝對戰！民進黨現任立委高嘉瑜，除了要面對在地實力堅強的國民黨立委參選人李彥秀，連台灣基進台北黨部主委吳欣岱也加入戰局，使高嘉瑜腹背受敵。對此，高嘉瑜重批，「吳欣岱參選就是保送國民黨，將造成民進黨在國會無法過半，也會讓賴清德難以做事。」

李彥秀出生於政治世家，擔任市議員「五連霸」累積的服務口碑以及地方組織能力，具有陸戰優勢。而高嘉瑜以及吳欣岱則是在空戰上較為出色，尤其高嘉瑜近三個月共累積18萬筆聲量，位居三人之冠。最後立委之戰由誰勝出，待2024年1月13日揭曉答案。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月27日至2023年09月24日，共3個月。

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