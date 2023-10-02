主播林佑之以專業新聞分析、甜美臉孔和魔鬼身材，讓她入行不久就圈粉無數，林佑之還被網封為「辣妹主播」、「柚子主播」，入行7年的她，昨（1日）則閃電宣布離職，至於未來動向，林佑之則透露：「下一站依舊是電視台，所以就不在這裡跟我的同事朋友們說些感傷的話，我們江湖再見！」

林佑之在網上感性發文：「在本該團圓的日子道離別，我從東森畢業了！」表示這是她出社會後，任職的第一間公司，沒想到一待就是7年2個月，林佑之繳回識別證直呼不習慣，「畢竟它跟了我2600多天從沒有遺失，也許就像我一直悉心珍惜著這份工作。」

回顧自己從寫稿一竅不通，到努力抓到自己的風格、當上主播，林佑之感謝前東家給她舞台「不過也是在這樣的時刻，讓我開始思考，我好像能再向上挑戰的空間不多？我想在30歲前，知道自己還有沒有其他可能？」林佑之稱自己是「任性提離職」，不過她也預告，下一站依舊是電視台，「所以就不在這裡跟我的同事朋友們說些感傷的話，我們江湖再見！」

林佑之曬出打卡照，和前東家離別，卻吸引部分網友歪樓留言：「照片的髮型 很復古」、「是說員工證的照片好有造型啊」，還釣出林佑之親民說：「因為是2016的造型」、「照片是大學時期的屁孩之」。