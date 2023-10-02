桃竹竹苗通勤定期票今天上路。(呂筱蟬攝)

桃竹竹苗通勤定期票今天上路，桃園市長張善政今天前往新竹客運中壢站及中壢火車站視察疏運狀況，他說，統計桃園往南的通勤族每天有10萬人，其中有超過1萬人搭乘公共運輸工具，針對全台公車及客運駕駛人力荒問題，他也說將培訓新住民、原住民朋友，用更多的獎勵措施解決駕駛荒，之後就能增加班次提升服務品質。

張善政說，桃竹竹苗TPASS第1天啟用的上班天，到新竹客運和火車站看疏運狀況，往南的旅客相對於往北是比較少，但數量還是要來關注，統計從桃園往南通勤族每天有10萬人，其中超過1萬人搭乘公共運輸工具，期待TPASS這幾天會陸續衝到上萬張，還未啟用之前已經有超過2000人先註冊，所以他特別關心服務品質狀況，希望能讓鄉親滿意，讓TPASS使用量攀升。

他提到，台灣從北到南客運普遍駕駛都缺，桃園市府與客運業者合作，加碼1個月有補貼3萬元津貼以外，也設法開源，尤其針對新住民與原住民朋友，將設計培訓方案，培養他們駕駛技能與考照，考上以後可以在客運公司待滿一定的期間都有補貼，甚至社會住宅也會優先撥給這些願意擔任公車駕駛的朋友優先分配。希望這些配套幫助客運業者可以解決駕駛荒，問題解決之後班次增加服務品質改善，相信TPASS用量還會持續攀升，重點就是鼓勵民眾盡量搭乘公共運輸工具。