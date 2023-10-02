南投市一名莊姓男子在交友軟體上通過化名「霸氣宏」，結識女網友曉雲（化名），對談中得知曉雲雙腳骨折，且為身障人士後，竟趁機將人囚禁，性侵得逞。台中高分院審理時，依莊男對《身體障礙之女子犯強制性交》共四罪，各判處7年2月有期徒刑。可上訴。

根據判決書，莊男2021年於網絡上使用暱稱「霸氣宏」並結識網友曉雲。雙方互聊中，莊男得知曉雲雙腳骨折開刀、行動不便，更知悉對方為身障人士後，同年7月4日凌晨開車載她北上基隆，並將載往其租屋處後將人囚禁。

曉雲強調，她期間曾明確說出「你很煩」、「我不要」表示拒絕，但莊男仍無視其意願將她推開，並分午、晚二時段性侵得逞。曉雲也指出，後來她趁著莊男外出上班，趕緊拿手機傳訊息向朋友求救，並在友人陪同下報警處理，案情方才得以曝光。

南投地院原依4宗強制性交罪、1宗傷害罪，各判莊男3年4月、3年4月、3年4月、3年4月及3個月有期徒刑。

案經上訴，台中高分院審理時，認定莊男明知曉雲為身障人士，卻仍基於對身體障礙女子強制性交的犯意，實施侵犯行為，最終撤銷4宗強制性交罪原判決，判處7年2月有期徒刑。可上訴。

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