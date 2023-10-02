中華隊在男子滑輪溜冰接力賽摘金。（鄭任南攝）

中華滑輪溜冰隊在杭州亞運大放光彩，2日繼續登場的是男子、女子3000公尺接力賽。男子組成員趙祖政、黃玉霖、陳彥成、柯福軒，女子組成員劉懿萱、李孟竹、楊合貞、施沛妤。率先上陣的是女子決賽，參賽國還有印度、南韓、伊朗、泰國，中華女將以4分19秒447摘下金牌，南韓隊銀牌，印度銅牌。

稍後登場的男子接力賽，中華隊以些微差距戰勝南韓，男女接力隊30分鐘內連奪兩金！中華隊4分05秒692，南韓4分05秒702，兩隊同時衝線，差距僅0.01秒，南韓選手還一度要拿出國旗慶祝，結果是中華隊獲勝，場邊的大陸觀眾高聲喝采。銅牌是印度，泰國隊違規失格。

2021年滑輪溜冰世錦賽，劉懿萱、李孟竹、楊合貞3位女將在3000公尺接力賽聯手戰勝地主哥倫比亞，哥倫比亞的實力非常強，但是中華女將臨場發揮得更好。這次亞運最強的對手是南韓，她們以1.5秒差距贏過南韓，更超過銅牌印度10多秒。