新竹縣人口結構朝向年輕化發展，伴隨新竹科學園區廊帶發展，愈來愈多家庭在新竹縣落地生根，立委林思銘指地方上除要求台大竹北分部閒置校地設立高中外，中央也要重視溪南的竹東鎮就近入學問題，他會配合縣府規畫，爭取園區3期緊鄰的7公頃土地，將二重國中改制為完全中學。

林思銘說，根據統計資料顯示，新竹縣民國102年53萬人口，每年維持高度正成長到111年58萬人口，另外根據鄉鎮統計資料顯示，全台人口十大鄉鎮，新竹縣就佔了2個，分別是竹東鎮跟湖口鄉，其中竹東鎮已經超越南投草屯鎮成為全台第一大鎮，人口數逼近10萬人。

林思銘指鄰近竹科的竹東外五里區域人口激增，人口大量移入2萬人，轄內有竹中國小和二重國小，卻只有一所二重國中，目前12年國教政策鼓勵就近就讀高中，在新竹縣就近入學卻成為一大難題。

林思銘表示，在地方服務上常常有民眾陳情學校不足，讓適齡學生就學困難、家長憂心，目前中央在少子化的趨勢下，讓學校採取減班政策，但是對於竹縣的人口正成長區域，卻是造成學校不足的問題。

林思銘指出，目前竹縣溪北地區已增設湖口和六家兩所完全中學，基於區域平衡治理，希望爭取溪南地區也設立完全中學，解決竹縣高中職數量不足、在地學子需奔波外縣市求學的問題。

林思銘呼籲中央應該重視新竹縣的教育問題，他也會全力配合縣府的規畫，積極爭取中央爭取補助二重國中改制為完全中學所需的經費，讓中央與地方齊心解決新竹縣民的教育需求。