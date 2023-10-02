2024總統大選進入倒數階段，藍白整合成外界關注焦點。民眾黨總統參選人柯文哲近日則是喊出「藍白最後一定合」，希望與藍營以民調決勝負，對此，港媒今(2日)分析指出，從當前局勢看來，藍白整合應已步向深水區，藍白已經大概清楚彼此的底線，「柯才想再拚一波抬高價碼」。

根據《中評社》今日分析指出，國民黨與總統候選人侯友宜都很清楚「比民調」這局對自己不利，接受挑戰的可能性很低，至於柯文哲勢必也很清楚，民調比下去，自己很可能贏者全拿，國民黨不可能冒著這麼大的風險，這一波操作，更大的可能性還是在「幫自己抬價」，換取國民黨在藍白合的權力分配上，給更多的紅利與空間。

不過，該篇報導也直言，對國民黨來說，柯文哲雖然基礎不如國民黨，但2024這一局如果沒有柯的合作，幾乎沒有單獨勝過民進黨的條件，如果確保了自己能選正的，必要時還是有所退讓。