美國人氣女歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)，2006年演出迪士尼頻道知名連續劇《孟漢娜》中的麥莉·史都華爆紅，之後跨足歌壇發行多張個人專輯；然而，近期傳出麥莉希拉遭一名52歲的男子糾纏5年，對方甚至曾因闖入麥莉希拉家中而入獄，嚇得麥莉希拉申請禁制令。

據悉，一位52歲名叫亞歷山大（Alexander Kardalian）的男子，自2018年來不斷在麥莉希拉的信箱塞滿自己寫的信件，當中除了情書之外還有許多勒索信，信中該名男子不但向她要錢，更直接要求要跟她「炒飯」；此外，男子去年還因闖入麥莉希拉家被關入監獄，但今年8月出獄後沒幾天，他又出現在麥莉希拉家門口，嚇得麥莉希拉申請禁制令。

然而，麥莉希拉在法律文件中曾提及，該男子在監獄中，寄了一封信表明他想去她家，更威脅「如果你不回信的話，我就不想活了」，之後麥莉希拉還發現該男子用她的地址辦理醫療保險等文件。

事實上，麥莉希拉過去從飯店走出時，曾遭一位男粉絲試圖要抓住她，該名粉絲先是拉了她的手臂跟頭髮，接著用手架住她的脖子，最後還強吻她的臉頰，雖然，她雖立刻掙脫了對方的束縛，一旁的保鑣見狀況也立即推開了那位瘋狂男粉絲，當下麥莉希拉一臉驚恐。