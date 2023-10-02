會記仇的人別惹！《搜狐網》盤點分析十二星座，其中牡羊、天蠍、摩羯、雙子、水瓶特別會記仇。一不小心惹到這類型的人，你就要倒大楣了。他們報復心很強，有時當場發飆，有時記恨一輩子，讓對方活在被追殺的陰影之中。

▌牡羊座

牡羊看來簡單沒心機，但一旦被惹怒，脾氣可是非常爆發，比平常人更快轉變態度。他們易怒、大膽和衝動，尤其牡羊男發火，就像受驚野馬般難以掌控。如果你惹怒了他們，他們會毫不猶豫出手反擊。

▌天蠍座

天蠍座勇敢表達自己的情感，不論喜愛或厭惡。他們很少容易生氣。如果不小心觸怒他們，你可能會陷入大麻煩之中。他們會與你持續戰鬥，直到分出勝負。天蠍有一顆報復的心，這使得其他人對他們心生畏懼。

▌摩羯座

摩羯可以被形容為陰沉，就像隱身獵物旁的獵人。只要敵人保持靜止，他們絕對不會輕易動手，因為耐心是他們最大的特點。摩羯深信「君子報仇，十年不晚」，無論時間過了多過去了十年或二十年，只要一息尚存，一定會痛擊敵人。

▌雙子座

雙子思維敏捷，充滿自信且具有強烈競爭心理，不願意接受任何挑戰者。一旦失去這種自豪感，他們會毫不留情地予以還擊，絕不給予任何面子。

▌水瓶座

水瓶思維方式獨特，常讓一般人難以理解。只要沒有人惹到他們，水瓶會一直保持平靜愉快的狀態。但是，如果你不小心招惹，他們會有一百種方法回擊你，而且每次都不同，讓人無法捉摸。