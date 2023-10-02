2024年總統大選，在野陣營尚未整合，前高雄市長韓國瑜日前表示，若有需要願當「桶箍」整合在野總統參選人，引發各界議論。前立委孫大千則透露，若國民黨中央希望韓來當桶箍，他才會出來，且目前問題在於大家都有各自的盤算。至於韓國瑜是否會擔任不分區立委第一名，孫大千強調，韓不會在意這事，在意的是能不能下架民進黨。

孫大千昨（1）日接受《中天新聞》訪問時指出，韓國瑜的立場非常清楚，若黨中央希望他當桶箍，他才會出來，不會是毛遂自薦，因韓國瑜深知黨有基本制度跟倫理，若黨主席朱立倫沒有交付任務，不適宜越俎代庖。孫大千進一步提到，現在並非要不要當桶箍的問題，而是雙方在怎樣的遊戲規則下進行整合，若整合有預設立場跟前提，是不可能成功的。

孫大千強調，在整合過程中，只要遊戲規則公平、公正、公開，不用韓來當桶箍，任何藍營或在野政治意見領袖出來當桶箍，都不是一件困難的事，目前問題是大家有各自的盤算，彼此應放下算計利益，共同下架民進黨。孫大千重申，韓要不要擔任桶箍或有沒有起心動念都言之過早，有公平公正公開的遊戲規則基礎上，立足點平等且沒有任何預設條件跟前提下，只要黨中央有指示，韓一定會樂意接受黨交付的任務，反之若這些前提都不存在的情況下，不管是誰都很難當桶箍。

至於韓國瑜會不會當柯的副手，孫大千直言「百分之一萬不可能」，並表示若有人向韓傳達此訊息，韓也會堅定回絕，且柯身為韓多年老朋友，應該清楚知道不需要跟韓提這樣的邀請，因為韓國瑜是忠貞的國民黨黨員，不會答應這樣的事。

另外關於韓國瑜是否會擔任不分區立委第一名，孫大千認為，韓國瑜是選過總統的人，並不會在意不分區立委第一位置，在意的是能不能下架民進黨，讓2020年沒完成的工作，在2024年完成，還給台灣、中華民國一個和平、安全、繁榮的未來，這才是韓國瑜在意的事。