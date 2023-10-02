據2021年腎病年報，台灣慢性腎病透析盛行患者人數: 86,840人(2019年)，2015~2019年透析盛行率每年約增加2~3%。透析發生率(2019年): 590人/百萬人口(男性); 468人/百萬人口(女性)，新發透析人數12,475人(2019年)，人數呈現增加之情形，20(含)歲以上新發透析患者於透析前一年紅血球生成素使用比率有增加的情形，顯示透析紅血球生成素使用於洗腎發生之腎性貧血等治療等於醫藥品市場上有龐大的需求。據IQVIA(IMS Health)資料庫2022年數據，重組人類紅血球生成素全球市場約64億美元，UB-851主攻市場為短效型紅血球生成素，全球市場達41億美元。

聯亞藥UB-851如果取得台灣藥證將成為第一個國產的紅血球生成素生物相似性藥品，可提供國內洗腎病患之需求，本次聯亞藥與台康生技簽訂UB-851原料藥規模批量與商業化生產，為後續第二供應商之技術移轉、產能優化及擴增商業化生產提前布署具規模性的原料藥供應商。

台康生技是台灣目前唯一一家同時通過美國FDA、日本PMDA、澳洲TGA與台灣TFDA認證生物製劑GMP原料藥廠生產廠，歐盟EMA也正在取證中，該公司CDMO服務是台灣少數能與國際型CDMO廠齊名的生物製劑GMP原料藥廠，此次聯亞藥委託台康生技生產UB-851原料藥預計可加快取得該產品的國際生產許可及認證。