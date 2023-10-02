8月初最新規定，除了小型轎車外，日本政府下達不能賣給俄羅斯二手車的禁令，重重打擊專門出口豐田、本田以及日產汽車等中古車商的業績。尤其對鄰近日本海的主要二手車出口港伏木（Fushiki）來說，更是如此。

幾乎不再出口二手車到俄羅斯，本來是要以經濟制裁的方式，懲罰俄國出兵烏克蘭，沒想到卻拉低日本的舊車售價。在俄國斯的市場消失後，這些車便大量轉賣至紐西蘭、東南亞或非洲等，部分跟日本一樣，駕駛座都是在右邊的國家。

路透社指出，俄烏開打後，全球汽車製造業者紛紛撤離俄國斯，當然也包括日本的車商，故俄國對二手車的需求大增，尤其是喜好日本的。根據統計，在日本對俄羅斯實施這項更為嚴格的制裁前，2023年日本中古車銷往俄國的金額，原本可望突破19億美元。

去年，日本二手車在俄羅斯售價，平均每輛約8,200美元，當時出口俄國的日本舊車比重，約占出口總數至少25%。同時，前述之售價是2020年新冠病毒爆發時的兩倍之多，3年前俄國進口日本二手車的比例僅有15%。

俄羅斯汽車電研單位Autostat指出，今年前8個月進口俄羅斯有30.3萬輛二手車，其中有超過一半是來自於日本。相較之下，俄羅斯自製與從中國大陸進口的新車銷售量，大概將近60.7萬輛。

有兩年經驗的日本汽車出口業者SV Alliance表示，一直至7月為止，平均每個月都會從日本伏木這個地方，出口俄羅斯約6,500輛二手車。若車從伏木用船運出，因距離海參崴僅800公里，故大概兩天時間就可以到俄國。

SV Alliance坦言，自從日本政府祭出這項禁令後，公司業務量大減70%左右，營收銳減之下，不得不解僱部分員工，因為有些人上班根本沒事可以做。在日本政府嚴格法律規定之下，日本即使是二手車，車況品質也是掛保證的。

在俄國斯這個重要市場漸漸消失後，日本出口二手車的業者，便急忙將數10萬輛的日本中古車輛，改賣至馬來西亞、蒙古、巴基斯坦，甚至非洲的坦尚尼亞等地。

日本政府表示，正在觀察上述新制裁，會對日本二手車市產生多大的影響。日本對輸入俄羅斯的日本車輛，採取循序漸進方式來制裁。一開始從去年4月開始，先是禁止高檔豪車出口俄國，然後在兩個月後的6月，又不讓重型大卡車銷往俄。

不過，新制裁也非格殺毋論，還是有開道小門。例如，這些日本二手車出口業者，可以把小型日本汽車賣給俄國人，像是豐田Yaris或本田Fit等。日本中古車商Element Trading計算，俄羅斯市場在自己公司業務比重，已從高峰期50%以上，大幅下滑至不到20%。

根據日本最大汽車拍賣業者USS的數據，8月還沒賣出去的二手車數量，較去年同期大增至少20%，但這些舊車的平均售價，卻是下降7%。電池回收公司4R Energy樂觀認為，中古車降價可帶動買氣，像是日產的Leaf電動車。

產業分析師表示，俄羅斯民眾人高馬大，日本小型車的空間太小，接受度應該不會好到哪裡。日本政府這項最新制裁，等於宣告日本中古車輸俄的這條商業管道，恐將全部扼殺。