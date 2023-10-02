國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇今召開記者會，舉出相關事證，並放出當事人錄影控訴，揭發僑委會委員長徐佳青，接獲僑委會駐巴西聖保羅僑教中心的歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾案。王鴻薇表示，這件事兩者明確屬於上下關係，但是徐佳青受案時卻說「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等語，王痛斥，這件事兩者明確屬於上下關係，最後也僅有調職，根本就沒有依照性平案件處理。

國民黨發言人、台中立委參選人林家興指出，根據掌握資料，在今年2月至6月間，巴西聖保羅僑教中心張姓主任多次持續以上位權勢性騷擾女性下屬，甚至曾威脅女方若是不接受追求，就打電話給徐佳青將其調回台灣，甚至有由愛生恨污衊該女性下屬是「中國間諜」導致長官責罵等離譜情事，最後徐佳青處理方式竟然是脅迫女方不得聲張意圖吃案，令當事人感到相當失望，只好尋求公開管道救濟與討回公道。

王鴻薇痛批，民進黨之前爆發METOO事件，就是過去徐佳青擔任民進黨副秘書長，就被民進黨的市議員何孟樺指控民進黨沒處理的高層就是徐佳青，如今僑委會性騷案又傳吃案，請問徐佳青是不是吃案慣犯？女權、性平難道只是你的政治工具嗎？你敢不敢跟受害者對質？這整件案子你到底做了什麼？

王鴻薇指出，根據勞動部對相關的說法，主管機關應採「立即有效之糾正補救措施」，徐佳青的做法竟然是通電話、傳訊息草草結案，且言詞間充滿檢討被害者言論，這樣的溝通過程，其相關內容都有對話紀錄截圖為證，如果這不是吃案？這不是施壓是什麼？如果真的處理得當，當事人如何有這麼多指證歷歷的資料？這件事徐佳青責任絕對不小。

林家興表示，當事人為外交專業畢業，後考入公務體系希望可以發揮專長報效國家，素來表現良好，不料卻在巴西僑教中心遇到惡狼上司，更可惡的是徐佳青不但不依法公正處理維護下屬權益，甚至多次以其他莫須有的指控栽贓、人身攻擊造成下屬身心受創，顯見徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，更損害我國海外僑務發展，監察院與政風單位應該介入調查。

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