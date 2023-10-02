一名56歲男性高階主管，在某次健檢時意外發現已處於糖尿病前期，更讓他驚訝的是心血管健康狀態，心臟冠狀動脈竟有嚴重血管狹窄。而這樣的結果要歸咎於其有10年以上的抽菸史，飲食也偏愛吃重鹹又幾乎不運動。醫師直言，若再晚一步未及時發現，未來有高機率發生急性心肌梗塞。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，該名個案事業得意卻忽略自身健康狀況，不僅有抽菸史、飲食偏愛重口味，又幾乎不運動，而這也明顯反映在他的體型上，BMI數值32屬中度肥胖、腰圍為102公分也超過標準值（男性標準腰圍應≦90公分），直到對方太太安排健檢才意外發現問題。

錢政平接著提到，該患者透過冠狀動脈鈣化分析數值為143，代表中度冠狀動脈血管鈣化及冠心症風險，後續經電腦斷層冠狀動脈攝影，結果顯示在右冠狀動脈遠段及後降枝有鈣化斑塊，並有嚴重血管狹窄，狹窄程度超過70％；另外，左冠狀動脈前降枝一處也發現有鈣化斑塊，造成中度血管狹窄，約50～70％。

讓該名患者訝異的是，平時沒有感覺任何不適，若沒有健檢，完全不知道心血管有如此嚴重問題。對此，錢政平說明，心血管在開始發生異常變化時，通常都是無症狀，等到進展到嚴重時，發生急性心肌梗塞，才會開始出現急性胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐等症狀，而心肌梗塞發生時總是又急又快，甚至會引起休克或死亡。

想預防心血管疾病，錢政平指出，時間是最重要的關鍵，不只是在急症發作時必須分秒必爭送醫搶救，最好的辦法是在日常生活中保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，做好自主健康管理。他並建議，成人應每年安排至少一次的測量血壓及血液檢查，以便掌控三高狀態。

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