民眾黨總統參選人柯文哲1日二度訪美，展開美西產業之旅，但外界仍關注藍白合議題，對於藍白合是否有共識沒方式，柯文哲說，藍白合已經聽快一年，每天在講藍白合，但也沒有人跟他說要怎麼合，因此拋出比民調，輸的退選，至少他「有2周很清靜，沒人煩」。至於藍白合喊數月沒進度，柯則強調「你們都忘記一件事，我是急重症醫師，我很習慣在最後30秒做決定」。

對於藍白合方式是講講的，還是真的有共識。柯文哲說，民眾黨跟誰都可以合作，看立法院就知道，採取議題合作，民眾黨很少在立院打架，講求和平的「和」，另一個合作的「合」就是不同議題合作，因此才會提倡聯合政府、團結台灣的概念，聯合政府就是每個政府可以在一起。

不過，柯文哲強調，恐怕一開始國民黨對藍白合的想像，是在想像「國親合」的模式，親民黨就不見了，他是採比較開明的態度，反正先丟一個（概念）出去，但2天都沒有反應。

但媒體追問聯合政府可行嗎？台灣從來沒有出現過該模式？柯文哲回應，內閣制就會，若立院三黨不過半，行政院長需要立院過半同意時候，聯合政府就會出現。