前海軍顧問郭璽日前指控，被前參謀總長黃曙光點名「阻撓國造潛艦發展、外流機密」的立委，就是藍委馬文君，氣得馬提告加重誹謗，但也因此被綠營猛打凍結潛艦預算一事。對此，台大政治系教授左正東研判，綠營抓著馬文君猛打的目的，是為了要打擊國民黨的聲譽，並阻撓藍白合。

左正東昨（1）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，綠營將矛頭指著馬文君，是件很悲哀的事。他除指出，立委本就該監督政府，他們審預算的目的，是避免貪瀆與預算浪費，也反問，馬文君1個人是能有多大的能耐，可以去擋預算、阻撓國造潛艦？

左正東研判，猛打馬文君阻撓國造潛艦發展，對綠營而言有2個好處，首先，侯友宜日前訪美得到了美方很大肯定，綠營打馬不僅會使國民黨在美信譽受損，外界恐也會認為，國民黨是推動國防的阻力，使它們在國內的口碑被影響到。

左正東接著說，綠營打馬文君的第2個好處，是可以阻撓藍白合，因為黃曙光是民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事、台北市前副市長黃珊珊的哥哥，黃曙光的話不只能讓綠營藉此打擊國民黨，國民黨內部也可能會出現反黃珊珊與民眾黨的情緒，而這正是綠營最希望見到的結果。