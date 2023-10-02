外送平台盛行也衍生不少消費爭議，一名男子昨利用外送平台買3杯手搖飲，外送員以「薪水被砍」為由拒絕送到3樓，男子也不願下樓取餐，豈料外送員直接把餐點銷毀，丟棄在1樓公共空間，讓他超級傻眼。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆料公社二社》指出，昨下午1點多利用外送平台訂3杯手搖飲，外送員抵達時傳訊告知他「薪水被砍，無法送到3樓」，因其他外送員都有送到府，讓他非常納悶，回覆外送員說「無接獲外送平台新規定，若沒有收到餐點，會回報系統未收到商品」，堅持對方能送上樓。

沒想到外送員竟回「那我現在就把餐點銷毀了」，原PO看了系統發現訂單被取消，他只好重新再訂購，沒多久鄰居按他家電鈴，表示有飲料被刻意銷毀在1樓的公共空間，讓他超級震驚。因訂單被取消無法聯繫客服，也不能報警，他氣炸說「不管外送員要不要送到門口，都不該刻意銷毀餐點、製造環境髒亂，難道外送員可以隨意破壞餐點並丟棄嗎？」

貼文吸引逾千名網友討論，「小費給的夠自然送上樓」、「自己下來拿有問題？這麼懶？」、「這種底層素質也難怪只能跑外送了」、「先報環保局開罰亂丟垃圾，警局報案用私人財產損失，剔除不良外送員」、「申訴可以，但是報警會不會太誇張？其實警察滿忙的」、「下樓拿可以解決很多問題」、「看到餐損的照片只覺得很沒水準」。