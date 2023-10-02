Melody轉戰主持界多年，今年憑著《11點熱吵店》首次入圍節目類綜藝主持人獎，不過她卻在今年7月宣布結束17年婚姻，令外界震驚不已，近日她自主持的節目中，談及兩個火象星座的女兒與土象星座的自己超合不來，忍不住直呼：「家裡就我一個人最苦，真的！真的啊！」

Melody透露她是土象星座，而兩個女兒都是火象星座，「你說我要不要發瘋？因為家裡就我一個人最苦，她們兩個隨心所欲」，直言孩子們聯合起來弄她，「然後我就輸了，因為每次都是我太認真。」

舉例來說，兩個女兒明明早上才在吵架，結果一眨眼就和好了，讓Melody滿頭霧水地問：「妳們兩個不是在吵架嗎？」最後，她只換來「我們現在已經好了」的答案。Melody無奈表示每次都只有她當真，「我還氣得個半死這樣子，你說我苦不苦？！」但她也知道這是無可奈何的事，「沒辦法，這就是家人。」

Melody透露兩個火象星座的女兒讓她很苦惱。(影片來源/11點熱吵店 YT)

前陣子Melody爆出離婚後，也在自己的Podcast節目吐露真實心情，她認為人生不可能永遠一帆風順，一定會有一些挑戰，直言幸福就是平淡，雖然她有一度覺得快撐不下去，但仍積極面對，她自認個性比較堅強，常常報喜不報憂，想讓大家看到她好的那一面，坦言曾有歇斯底里坐在地上爆哭的時候，三天三夜不吃飯不喝水，直接昏倒睡覺。