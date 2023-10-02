景氣持續低迷，8月景氣燈號再度亮出代表低迷的藍燈，「連十藍」超越金融海嘯時期，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，8月出口雖然衰退，但幅度已到個位數，期待9月數字「Maybe轉正，Maybe（也許）」希望9月景氣分數和燈號能有所突破，是有一些機會。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會業務報告，對於關鍵燈號何時變燈，龔明鑫指出，存貨去化已慢慢告一段落，還有PMI（台灣製造業採購經理人指數）中的新增訂單部分也己經突破50，8月衰退幅度已收斂至個位數，且8月景氣燈號已在藍燈上緣，希望9月能有所突破。

景氣燈號亮出連續10顆代表景氣「低迷」的藍燈，正式打破2008年金融海嘯連9藍的紀錄，追平2011年歐債危機、2015年科技景氣下滑「連10藍」，堪稱是史上第二長，但並未打破2000年網路泡沫連15藍的最高紀錄。

國發會日前表示，最壞的情況已經過去，內需服務業熱絡、外需慢慢回溫中，預估第4季景氣燈號很有機會變燈，由當前的藍燈轉為黃藍燈；8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分、與上月持平，燈號連續亮出第10顆藍燈。

國發會指出，景氣對策信號綜合判斷分數今年2月來到最低、僅10分，近來逐月緩慢向上來到15分，受惠AI等新興應用商機挹注，資通訊產品出口轉強，各經濟預測機構預測第4季出口轉正、IMF也預估明年貿易量成長率由今年2％回升至3.7％，景氣燈號很有機會於第4季擺脫藍燈，轉呈黃藍燈。