第74屆國際太空大會（IAC）1日在亞塞拜然首都巴庫開幕，國際太空科學院（IAA）主席舒馬赫等科學家，為大陸執行首次無人月球採樣任務、世界單次採樣量最大的嫦娥五號團隊頒發「勞倫斯團隊獎」，表彰該團隊在太空領域取得的突出成績。

央視新聞客戶端報導，嫦娥五號總設計師胡浩等作為團隊代表出席頒獎儀式，並宣布嫦娥五號月球科研樣品即將面向國際開放申請，歡迎各國科學家共同研究，共用成果。報導指，嫦娥五號任務是大陸實現高水準科技自立自強的生動實踐，為後續的無人月球科研站、載人登月等奠定基礎，是大陸航太發展的又一個重要里程碑。

嫦娥五號是大陸首個無人月球採樣返回任務，是當時大陸複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，一舉突破月面採樣、月面起飛上升、月球軌道交會對接與樣品轉移、跳躍式再入返回等關鍵技術，經過環環相扣的飛行過程，帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。

「勞倫斯團隊獎」設立於2001年，是國際太空科學院每年頒發的兩大獎項之一，是該院的最高團隊榮譽，旨在表彰在太空領域取得突出成績的太空項目團隊。報導稱，嫦娥五號在技術創新、科學發現、國際合作3方面取得的突出成就，贏得了國際同行的高度認可。