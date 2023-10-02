墨西哥北部一座教堂的屋頂在主日彌撒期間突然塌陷，造成至少5人喪命，另有多人受傷。（圖/美聯社）

墨西哥北部一座教堂的屋頂在主日彌撒期間突然塌陷，造成至少5人喪命，另有多人受傷。（圖/美聯社）

墨西哥地方政府及媒體表示，北部一座教堂的屋頂今天在主日彌撒期間突然塌陷，造成至少5人喪命，另有多人受傷。救難人員正在瓦礫堆搜尋更多倖存者。

路透社報導，社群媒體上的影片顯示教堂屋頂坍塌的瞬間，灰色的煙霧在空中瀰漫，黃磚外牆緊接著倒下。

事發在塔茅利巴斯州（Tamaulipas）市鎮馬迪羅（Ciudad Madero），當地民防單位公布了教堂斷垣殘壁的照片，並稱工作人員正在搜尋倖存者。

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped pic.twitter.com/FPAJokHr2L — BNO News (@BNONews) October 1, 2023

墨西哥「改革日報」（Reforma）引述馬迪羅市長奧塞格拉（Adrian Oseguera）的話說，有5人在意外喪生，其中包括一名兒童。

主教阿爾瓦雷茲（Jose Armando Alvarez）表示，教堂的屋頂是在信徒領聖餐時倒塌。他呼籲各界祈禱能找出更多生還者。

他在社群媒體分享的錄影訊息中說：「必要的工作此時此刻正在進行，以救出仍被壓在斷垣殘壁下的人。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121002