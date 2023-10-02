國造潛艦海鯤號日前舉辦下水典禮，潛艦國造專案小組召集人黃曙光透露，有軍火商因沒有標到案子，資料直接丟給中共大使館，前海軍顧問郭璽指控有立委將潛艦建造的機敏資料交給外國「賣國」，台灣高檢署今已指派「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組檢察官分「他案」調查了解。

據了解，台高檢審酌潛艦機敏資料屬於國防機密，刺探、蒐集、交付可能涉及《刑法》外患罪，因此分案調查了解，目前案件被告、罪名均不明，台高檢檢察官不排除將案件發交調查局國安站進行了解。

首艘國造潛艦「海鯤號」9月28日首度亮相後，潛艦國造專案小組召集人黃曙光日前向媒體透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，竟有立委「一直在搞」從中阻撓裝備籌獲，甚至有軍火商因沒有標到案子，資料直接丟給中共大使館，讓中共去施壓出售國家。

前海軍顧問郭璽則「點名」馬文君，稱她將機敏資料交給外國「賣國到了極點」，要求馬道歉並辭立委；馬為此向南投地檢署控告郭璽加重誹謗罪。