配合時序季節轉換,開在台北大直風格商場〈NOKE 忠泰樂生活〉內的當代歐陸料理餐廳〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉推出秋季菜單,除食材用料講究、做工精緻繁浩、提味醬汁畫龍點睛,同時幾乎每道菜都「不只一吃」外,最大的改變是,因應客人要求,自本季開始,餐廳推出「短版品味套餐」(Short Tasting Menu),6道菜的套餐價格5,988元+10%,沒法「吃太久」或「不想吃太晚」的客人,可以選擇此短版套餐,品味風格具的歐陸Fine Dining。「不少資深客人反應沒辦法吃太久」,與德國米其林三星名廚Thomas Buhner在台合作開設〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉的風味睿麗餐飲執行長Ray吳睿弘表示,餐廳開始營運迄今,受到各界關注,並得到許多食家饕客青睞,其中不少客人是知名企業負責人。「但,他們真的忙」,Ray說,這些企業領袖時間寶貴,向餐廳反應「吃11道菜實在太花時間」,為此,〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉決定推出短版菜單,提供客人不一樣的選擇。〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉每個餐期只接待28位客人,且每天只做晚餐一輪,原本長版套餐每套餐11道菜,每人8,988元+10%,此一定價為「國內西餐廳天花板」,且較多數「現役米其林餐廳」訂價還高。也因為如此,吸引不少食家饕客前往嘗新試奇。因為道數多,且開胃小品與餐後茶點都各有4樣,晚餐通常會吃到10點半以後, 若再加上餐酒搭配,可能吃到11點。「不是所有人都可以吃到這麼晚!」,Ray強調,「不是價格議題」,餐廳推出短版菜單確實是回應客人要求。Ray並透露,餐廳推出短板菜單迄今,多數客人還是點用8,988+10%的長版套餐。但,「只要有人反應,就必須想辦法滿足需求」。Thomas Buhner演繹的菜餚被稱為「三維立體馥郁美饌」,所謂的「三維」包括:突顯各食材的純粹天然風味、堅持用最正確的烹調技法 與工序料理食材,以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡。Thomas Buhner說,Fine Dining像聆賞交響樂,每種樂器就各有味道,且每一種味道都很重要且「獨一無二」,自己就像指揮,要將每種獨特的味道傳遞給客人,且要清晰、純淨、極簡、難忘。〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉秋季菜單即是以由行政主廚楊展浩以「三維料理哲學」演繹當季美味,並依起承轉合組成「四重奏」分:秋之晨霧、秋之豐收、秋之狩獵,以及秋之暖陽。前菜以日本海膽、鮪魚、生蠔、聖米歇爾淡菜與俄羅斯帝王蟹等高檔海鮮食材,以精緻繁浩的「厚功」演繹,主菜則以鵪鶉、和牛或被稱為「和羊」的紐西蘭高地羊來表現。甜點則以宜蘭當季的水梨取代芒果為主角,以新鮮和糖漬的薄片,融合用台東147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁,搭配酒粕冰淇淋與酒粕慕斯,以及酒粕蛋白霜和小甘菊芽呈現。除呈盤華美精緻外,〈La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳〉套餐中多數菜餚都「不只一吃」,舉凡:前菜〈生蠔.酪奶.香檬〉、〈聖米歇爾淡菜.芹菜根.蘋果酒〉、〈帝王蟹.魚子醬.薑〉,主菜〈鵪鶉.煙燻馬鈴薯.美濃綠胡椒〉與〈羊胺.羊腩〉,都藉由食材不同部位或不同的料理手法,讓「菜中有菜」、提供2至3種不同吃法。我認為,這其實也是一大「亮點」或「賣點」。