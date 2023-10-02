大陸疫後出遊景氣復甦，從9月29日至10月1日，北京重點旅遊景區累計接待遊客682.5萬人次，同比增長60.6％，比2019年增長31.8％；累計營業收入41875.8萬元，同比增長25.2％，比2019年增長89.4％。其中又以鄉村遊最受青睞。

澎湃新聞報導，北京市文旅局相關負責人指出，節日前三天，遊客接待量排名前十的景區（地區）是：王府井115萬人，前門大街景區60.3萬人，頤和園34.5萬人，天壇公園34.3萬人，北京藍色港灣21.8萬人，北京首創奧萊休閒驛站景區20.8萬人，北京動物園19萬人，圓明園17萬人，中糧·祥雲小鎮16.5萬人，北海公園16.3萬人。

報導稱，前三天，鄉村遊累計接待遊客186.3萬人次，同比增長7.1％，恢復到2019年同期的99.5％。遊客接待量前三位的是：密雲區71.1萬人次，延慶區54.6萬人次，懷柔區33.9萬人次。

此外，北京節日期間推出30條「漫步北京」差異化主題精品遊線路、6個北京微度假」目的地和50款「北京禮物」，實現假日優質文旅產品多元供給促消費，滿足了市民群眾多樣化、分眾化、品質化的假日精神文化需求。

報導稱，這三天北京148個劇場舉辦線下營業性演出共計231台828場，吸引觀眾22.7萬人次，票房收入超4000萬元。與2019年假期前三天相比，演出場次、觀眾人數、票房收入分別增長269.0％、168.3％、285.4％。與2022年假期前三天相比，演出場次、觀眾人數、票房收入分別增長44.1％、96.1％、116.6％。

而北京各地景區湧現大批人潮之餘，當地警方也加強查緝各類非法非法「一日遊」等涉文旅違法違規行為。

報導說，9月29日至10月1日，北京市區文旅部門圍繞景區防大人流聚集擁擠踩踏、文旅人員密集場所及森林景區防火、大型遊樂設施及高風險旅遊項目、文旅大型活動、旅遊包車等開展風險隱患排查，共出動檢查人員1040人次，對861家文旅經營場所進行了督導檢查，對發現的安全隱患均要求認真及時整改。

為應對「大客流」，北京採取一園一策、一場一策，景區和場所入口應開盡開、優化流線避免對衝、分段放行、快速放行、加快出園等有效措施，確保了遊園安全性、舒適度得到有效保證，未發生人員扎堆聚集和擠壓踩踏問題。