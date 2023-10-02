近期AI、科技產業股價呈現回檔整理，張銀成說明，這是今年以來股價漲多後的拉回整理，短線進盤整修正是正常現，從AI發展的趨勢判斷，從去年第四季開始啟動的AI熱潮，目前仍然處於初期發展，過往網際網路的發展歷史研判，新科技的延續成長期間可能長達7至10年。

張銀成指出，從網際網路建置到應用普及的各階段來看，受惠產業會從半導體、基礎建設，再到終端設備，AI產業則會從提供算力的AI晶片廠商、再到公有雲的基礎建設及設備公司，最後再交棒AI應用的智能助理、影像生成，及自駕駛等相關公司等；目前是AI發展的初期，張銀成表示，這個階段在模型的開發與訓練，仰賴算力的穩定度，也因此，要密切觀察算力提供的GPU、資料中心等指標廠商數據，作為重要產業動能追蹤指標。

以NVIDIA的資料中心營收狀況觀察，張銀成說明，AI晶片主要來自NVIDIA，今年第二季相關營收翻倍成長，Morgan Stanley預估，資料中心營收將會在2023年年增率達150%，2024年也會成長達50%以上，2021年至2024年的複合成長率高達87%，整體AI晶片維持高速成長。

第一金投信指出，在AI不斷升級的同時，最受到矚目的應用面就是機器人、自動化領域，最近特斯拉發表人形機器人「Optimus」的更新中，他已經可以進行自主分類物體，機器人的運用從過往比較普及的工業化用途、近期常見於服務業應用，還有災難中的救災、消防等類型機器人。

張銀成引用機器人的發展趨勢說明，機器人一開始是出現在汽車工廠，藉由機器人分攤負重、精密與高速的生產流程；近年來，機器人的發展重心則往與人類一同工作的協作機器人發展，同時還有提高安全性等功能；張銀成強調，未來在AI的加持下，機器人可以聽得懂人話，接受口語化指令，自行辨識周遭的環境及物品，實現自行移動等，例如特斯拉的人形機器人「Optimus」，使用與自動駕駛類似的深度神經網絡，在工廠內自行走動，與人類員工一同工作，隨著機器人的能力越來越強，可望緩解全球缺工問題。

投資AI機器人、自動化產業，張銀成分析，現階段最直接的就是投資那些可以持續增進資源使用效率的公司，包括：AI算力及公有雲等，未來再進一步發展，則要留意AI基礎建設如資料庫、演算法等，再來則進展到AI賦能實體應用領域，如自動駕駛等方面，從AI機器人、自動化產業的長趨勢觀察，最適合的投資方式就是長期投資，藉由定期定額的策略，而非擇機、擇時投資，才能跟隨機器人的進化掌握住趨勢投資的長期紅利。