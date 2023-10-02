美國強力制裁的背景下，華為推出5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro，其中處理器晶片麒麟9000s採用中芯7奈米技術，引起全球高度震驚，外界也好奇，中芯及華為究竟是如何辦到的？有分析師指出，華為很可能是向中芯購買技術與設備自行生產，還有人認為，該晶片的基礎仍是14奈米，只是添加特殊技術，讓其擁有接近7奈米的性能。

南華早報報導，華為與中芯對旗艦新機的規格與晶片性能相當低調，就連上周的發表會也完全沒提到此事，異常的反應更讓外界好奇華為與中芯是如何成功的，普遍認為，中芯不斷改良成熟製程的DUV機台，將技術推進至極限。

對此，日本智慧型手機拆解機構、消費性電子業調查機構Fomalhaut Techno Solutions執行長Minatake Kashio表示，「麒麟9000s處理器晶片可能是由中芯14奈米技術所製造的，再加上特殊技術，讓晶片擁有接近7奈米的性能。」

Jefferies分析師Edison Lee則認為，雖然麒麟9000s與其他中芯國際的晶片在結構上有高度相似，但實際上可能是華為自己生產的，「我們認為華為購買中芯的技術與設備來開發麒麟9000s處理器晶片。」

美國華府智庫Albright Stonebridge Group大陸區高級副總裁Paul Triolo分析指出，美國制裁刺激大陸晶片業發展自己的技術，迫使中芯及其他企業提升現有的設備的極限，華為也透過系統工程的方法彌補工具能力的不足。