蘆洲警分局五股所與偵查隊，近日針對棋牌社蒐集相關不法事證，向新北地院聲請搜索票後於上月（24日）前往五股區成泰路二段一處棋牌社，查獲17人涉嫌賭博罪。另，警方當場查扣營業所得1萬元、賭資2萬2千元、麻將18副、監視器鏡頭13個、工作手機3支、籌碼卡片297張等證物，訊後全案依《賭博罪》移送地檢署偵辦。
根據警方調查，該棋牌社通過手機操作熱門社群軟體如「抖音」、「IG」開啟直播與網絡上的觀眾進行互動，同時藉機直播現場麻將賽事，以實況轉播方式令觀眾身臨其境，更鼓勵關注於留言區交流「斗內」，吸引台灣各地牌咖前往朝聖。
警方指出，該棋牌社誘人投注後，則以每分鐘1.2元向賭客收取場地清潔費，並詢問賭客須以「多少打底」發放相應點數卡，後續再由賭客每場結束後自行結算籌碼，以此方式兌換現金，使民眾一步步落入詐團圈套。
蘆洲分局呼籲，絕不容許棋牌社以合法掩護非法賭博方式經營，將針對轄內各棋牌社進行臨檢掃蕩及蒐證，若有不法情形將報請第三方警政，由新北市政府進行行政干預，杜絕賭博歪風。
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