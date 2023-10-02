前總統馬英九批評，蔡英文政府從前年開始就將雙十國慶英文名稱改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，是不折不扣的台獨，因此拒絕出席今年國慶大會。對此，行政院長陳建仁2日強調，國慶日是各界慶祝「中華民國112年」的大好日子，且該英文名稱已持續幾年，不解馬英九為何突然不參加。

陳建仁上午出席「科技、民主與社會研究中心開幕啟動儀式」前接受媒體聯訪，他說，國慶日的活動，本來就是中華民國各界慶祝112年國慶，而國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾經參加了這些國慶的活動，「我不理解為什麼今年他突然就不參加。」

陳建仁說，國慶日是團結全國、大家一起向前的一個大好的日子，希望大家能夠團結在一起來參加這一個重要的活動，並一起捍衛中華民國台灣的主權、自由和民主，我們大家一起來慶祝國慶，也讓台灣能夠繼續往前走。