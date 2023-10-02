我們準備好了！112國慶焰火在台中，10月7日至10日將迎來人潮，台中市政府經濟發展局為讓遊客賓至如歸、鼓勵來台中觀光旅遊，特別串聯在地夜市、商圈、糕餅及伴手禮、捷運沿線店家、旅宿及鍋烤業者等「百工百業」推出多重優惠，並釋出宣傳影片，以職人溫暖的微笑，代表各行各業將用最熱忱的服務歡迎民眾來賞焰火、樂遊台中！

經發局長張峯源表示，國慶焰火是最受矚目的慶典盛事，9月18日試放5分鐘，璀璨煙花已令國人驚豔，預期10月9日、10日正式施放將有更多民眾前來台中，除了欣賞焰火，還要享受台中美食、景點與魅力，經發局特別推出「國慶焰火好吃好玩專區」，共有6大主題，包含3個實體活動、291家的商圈及店家優惠，以及行動支付折扣等，要讓民眾食宿遊購通通享優惠。

經發局說明，實體活動「歡慶雙十 台中好市購」10月6日、7日展開，於經發局臉書指定貼文下按讚留言，可於17處攤販集中區領取限量50元台中好市券；「逢甲夜市歡慶國慶行銷活動」不限金額消費兌換貼紙1張，並可參加夜市特色美食兌換劵抽獎，共300份以上，歡迎民眾來消費；「雙十狀元糕-消費發票換」則於10日上午市府廣場升旗典禮後，憑連假期間(10月7至10日)台中消費發票2張(不限金額)，可兌換特製雙十狀元糕1個。

經發局提到，優惠措施部分，包含「綻放雙十商圈好好購」、「慶雙十送二十-來台中打8折」，連假期間至指定商圈、糕餅、伴手禮、捷運沿線店家、旅宿及鍋烤等291間店家消費，最高可享8折優惠；另鼓勵使用行動支付，10月1日至12月31日LINE Pay用戶可透過「好康地圖」領取台中－指定實體餐飲店家的LINE Pay 85折優惠券(每個帳號每日限領2次)。詳細店家優惠內容請洽經發局官網國慶焰火好吃好玩專區。

國慶焰火好吃好玩專區-詳情請上經發局官網或臉書查詢。(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局補充說明，為宣傳此次優惠活動，同時展現「百工百業」熱情，經發局特別實地到市場、飯店、糕餅、中央公園咖啡館、逢甲夜市等地，由從業人員親自拍攝宣傳影片，以真實的服務情境、開心且溫暖的微笑，竭誠歡迎貴賓蒞臨，好吃好玩盡在台中，我們都準備好了！

市府表示，今年從下半年度一路到年底，每月都有精彩活動，除了秋節連假將登場的「台中國際踩舞嘉年華」，接續還有台中指標性音樂活動「台中爵士音樂節」，每年約湧入100萬名民眾，在星空下悠然坐在草地享受爵士樂；除國慶焰火外，「搖滾台中」、「台中國際動畫影展」、「台中購物節」也將再次展開；另「新社花海暨台中國際花毯節」也將強勢回歸。(臺中市政府經濟發展局廣告)