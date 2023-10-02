蘋果最新iPhone 15系列在台開賣，純網銀將來銀行首度攜手大股東中華電信，推出購買iPhone15全系列回饋最高9000元超優專案，不解複雜任務，只要完成開戶及裝置綁定，搭配中華電信指定資費專案即可享有。

將來銀行表示，即日起至年底，國人開立將來銀行NEXT BANK帳戶，輸入邀請碼「CHTMOB」並完成裝置綁定，可獲iPhone 15全系列及SAMSUNG Z Fold 5／Z Flip5全系列的購機折價1000元優惠序號，憑此序號至中華電信門市申辦精采5G購機月繳999（含）元以上方案，即可享購機現折1000元，為市面上唯一推「現折」方案的銀行。

電信達人指出，申辦中華電信iPhone 15系列指定資費方案，本來就有最高贈Apple購物金5000元、回收iPhone 7以上舊機加碼折2000元，綁定App Store行動代繳最高享1000點Hami Point購物金等，在購機優惠外另享有的最高等值8000元回饋，合計優惠最高達9000元。

最棒的是，前述作法與其餘信用卡、簽帳金融卡的優惠方案不牴觸，而將將卡至年底前推刷卡1~6％不等回饋，果粉等於可先爽領最高9000元優惠，剩下金額再享高額優利回饋，堪稱今年度最神的iPhone新機入手方案。